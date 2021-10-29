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Dünya

New York'ta Cumhuriyet Bayramı nedeniyle göndere Türk bayrağı çekildi

ABD'nin New York kentinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Manhattan'da bayrak çekme töreni düzenlendi.

İslam Doğru   | 29.10.2021
New York'ta Cumhuriyet Bayramı nedeniyle göndere Türk bayrağı çekildi

New York

New York'un finans merkezi olarak bilinen Wall Street bölgesindeki Bowling Green Park'ta düzenlenen törene, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, diplomatlar, Türk Amerikan toplumundan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Törende ayrıca, çeşitli temaslar için ABD'de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, NATO Parlamenter Asamblesi heyeti Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban da hazır bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından saygı duruşu ve okunan milli marşlar eşliğinde, Türk ve Amerikan bayrakları göndere çekildi.

Törene katılanlar dalgalanan bayraklar altında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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