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Dünya

New York Times: İran, Rus ordusuna yardım için İHA eğitmenleri gönderdi

The New York Times gazetesi, Rusya'nın satın aldığı insansız hava araçlarında (İHA) yaşanacak sorunlarla ilgilenmeleri için İran'ın Kırım'a İHA eğitmenleri gönderdiğini yazdı.

Dildar Baykan Atalay   | 19.10.2022
New York Times: İran, Rus ordusuna yardım için İHA eğitmenleri gönderdi

Washington

New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Ukrayna savaşında Rusya'ya İHA satan İran yeni bir adım daha attı.

İran'ın İHA'larda yaşanabilecek sorunlarda Ruslara yardım etmeleri için İHA uzmanları gönderdiğine işaret edilen haberde, bu uzmanların Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'daki üste konuşlu olduğu belirtiliyor.

Kaynaklar, bu uzmanların ABD tarafından "terör örgütü" olarak tanınan İran Devrim Muhafızlarına bağlı olduğuna işaret etti ve İran'dan satın alınan İHA'ların büyük kısmının da Kırım'daki bu üste tutulduğunu kaydetti.

Emekli bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) üyesi olan Mick Mulroy, New York Times'a yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki savaşa İHA ve eğitmen göndermek, İran'ın başını Rusya'nın yanında olarak belaya sokması anlamına gelir. Tahran, sivillerin öldürüldüğü saldırılara doğrudan müdahil olmuş oldu." yorumunda bulundu.

Rus askerleri İHA'larda sorun yaşayınca böyle bir karar alınmış

Öte yandan kaynaklar, İran'ın Rusya'ya gönderdiği ilk İHA'larda operasyon sıkıntısı yaşandığını ve Rus askerlerinin bu İHA'ları verimli bir şekilde kullanamayarak mekanik sorunlar yaşadığını aktardı.

En başta Rusya'nın İran'a eğitim için asker gönderdiğine işaret eden kaynaklar, sorunların devam etmesinin ardından İran'ın kendi eğitmenlerini Kırım'a gönderme kararı aldığını bildirdi.

ABD’li yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’da İran yapımı İHA kullandığını öne sürerken, Ukraynalı yetkililer de ülkede özellikle kamikaze İHA’larla çok sayıda saldırı yapıldığını bildiriyor.

Buna karşılık Rusya ve İran, Ukrayna savaşında İran yapımı İHA'ların kullanıldığı haberlerini yalanladı.


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