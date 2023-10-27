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Dünya

New York Belediyesi "ücretsiz tek yön uçak bileti" ile kentteki düzensiz göçmenleri azaltmayı hedefliyor

ABD'nin New York Belediyesi, kentte bulunan düzensiz göçmenlerin sayısını azaltmak için "ücretsiz tek yön uçak bileti" imkanı sunmaya başladı.

Islam Doğru  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
New York Belediyesi "ücretsiz tek yön uçak bileti" ile kentteki düzensiz göçmenleri azaltmayı hedefliyor

New York

Politico'nun haberine göre, yetkililer kente akın eden sığınmacılara yönelik çözüm arayışında yeni bir yola başvurdu.

Düzensiz göçmenlere kendi seçtikleri destinasyonlara ücretsiz tek yön uçak bileti sunmaya başlayan yetkililer, şu ana kadar Kolombiya ve Fas gibi ülkeler de dahil birçok yöne bilet alındığı bilgisini paylaştı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, yaptığı açıklamada, ABD'de 108 bin kent ve kasabanın bulunduğuna dikkati çekerek "Göçmenler sınırı geçtiklerinde, bunları yalnızca New York, Chicago, Los Angeles ve Houston'a değil, tüm ülkeye yaymalıyız." ifadesini kullandı.

New York gibi bazı kentlerin, ülkedeki diğer yerlere kıyasla çok fazla düzensiz göçmen aldığını belirten Adams, federal hükümetten "basınç azaltma" stratejisini uygulamaya koyma çağrısında bulundu.

Uçak bileti, kişi başına düşen günlük göçmen maliyetinden daha ucuza geliyor

New York Belediyesi Sözcüsü Kayla Mamelak da yakın gelecekte bir basınç azaltma stratejisine dair federal hükümetten hiçbir işaret olmadığı için göçmenlere yönelik bilet alım merkezi kurduklarını açıkladı.

Mamelak, uluslararası olanlar dahil tek yön uçak biletlerinin, 394 dolara yükselen günlük göçmen başına düşen maliyetten daha ucuza geldiğini vurguladı.

2022'den bu yana, özellikle çoğu Meksika sınırından geçen 130 bin düzensiz göçmene ev sahipliği yapan New York'ta yetkililer, kentte göçmenleri barındıracak alan ve kaynakların tükendiği konusunda uyarılarda bulunuyordu.

Florida ve Teksas eyaletlerinin Cumhuriyetçi valileri, Başkan Joe Biden yönetiminin göçmen politikalarını protesto etmek için sınırdan geçen düzensiz göçmenleri Demokratların yönetimi altında bulunan New York gibi kentlere yönlendiriyordu.

Belediye Başkanı Adams, Joe Biden yönetiminden yardım isteyerek düzensiz göçmenlerin gelecek üç yılda New York'a maliyetinin 12 milyar dolar olacağını kaydetmişti.

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