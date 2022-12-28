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Dünya

Netanyahu'nun koalisyon anlaşması "Filistinlilerin vatandaşlıktan çıkarılması ve sınır dışı edilmesini" içeriyor

İsrail'de Binyamin Netanyahu'nun başkanlık edeceği hükümetin, ortaklarıyla imzaladığı koalisyon anlaşmalarında, "Filistinlilerin vatandaşlıktan çıkarılması, sınır dışı edilmesi, kaçak yerleşimlere yasal statü verilmesi" gibi konular yer alıyor.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Safiye Karabacak, Ali Semerci   | 28.12.2022
Netanyahu'nun koalisyon anlaşması "Filistinlilerin vatandaşlıktan çıkarılması ve sınır dışı edilmesini" içeriyor

Kudüs

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, koalisyon ortakları olan aşırı sağcı Dini Siyonizm, Noam, Yahudi Gücü, Ultra Ortodoks Şas, Birleşik Tevrat Yahudilik partileriyle yeni kurulacak hükümete ilişkin anlaşmalar imzaladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a göre Likud ve Dini Siyonizm partileri arasındaki koalisyon anlaşması, "Filistinli bir kişinin vatandaşlığının veya ikamet izninin geri alınmasına, İsrail'den sınır dışı edilmesine izin veren yasa taslağının onaylanmasını" içeriyor.

Söz konusu yasa taslağı, "İsrail vatandaşı olan veya Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlinin, düşmanca bir faaliyette bulunması veya hapis cezasına çarptırıldığında Filistin yönetiminden mali kazanç elde etmesi halinde Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin yönetimi bölgelerine sınır dışı edilmesini" öngörüyor.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm ve Likud arasındaki anlaşmada da yerleşimciler tarafından işgal altındaki Batı Şeria topraklarında İsrail hükümetinin önceden onayı olmaksızın kurulan kaçak yerleşimlerin, hükümet kurulduktan sonraki 60 gün içinde "yasallaştırılması" yer alıyor.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi ise aynı anlaşmadaki bir maddede "yabancı hükümetlerden İsrail sivil toplum kuruluşlarına aktarılan bağışların vergilendirilmesinin ve 180 gün içinde yasalaştırılacak bir kanun çıkarılmasının" yer aldığını aktardı.

Netanyahu hükümetinin programı "ırkçı ve baskıcı"

İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezinden (ADALAH) yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu hükümetinin programının, "ırkçı ve baskıcı eğilimlerini açık ve net bir şekilde ilan etmek, Yahudi üstünlüğünü ve ırkçılığı teşvik etmek anlamına geldiği" aktarıldı.

Açıklamada, anlaşmanın ilk maddesinin, "Yahudilerin tarihi Filistin topraklarının tamamı üzerinde hak sahibi olduğuna, Kudüs'ün statüsünün İsrail'in başkenti olarak güçlendirilmesi ve işgal altındaki topraklarda yerleşimi teşvik etmek için çalışılmasına yer verdiği" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca bu anlaşmaların, "İsrail'in Filistin vatandaşlarına karşı sistematik ayrımcılığını güçlendirmeyi ve onlara düşman muamelesi yapmayı" amaçladığı vurgulandı.

İsrail'deki ilgili yasalar, yeni hükümeti kuracak parti veya partilerin, güven oylaması yapılmadan 24 saat önce anlaşma metinlerini Meclise sunmasını öngörüyor.

İsrail Meclisinde yarın yeni hükümet için güven oylaması yapılacak. Mecliste 120 milletvekilinden 64'ünün koalisyonda bir araya gelmesiyle hükümetin göreve başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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