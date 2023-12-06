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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu'dan "Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın evinin kuşatıldığı" iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın evinin kuşatıldığını iddia etti.

Enes Canlı  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Netanyahu'dan "Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın evinin kuşatıldığı" iddiası

Kudüs

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusunun Sinvar'ın Gazze'nin en büyük ikinci kenti Han Yunus'taki evini kuşattığını öne sürdü.

Netanyahu, "Evi kalesi değil, kaçabilir ama onu bulmamız an meselesi." ifadesini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric ile görüştüğü bilgisini veren Netanyahu, Kızılhaç yetkililerinin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri ziyaret etmesinin sağlanması için Spoljaric'den Katar ile iletişime geçmesini istediğini aktardı.

İsrail ordusu: Han Yunus'un kalbinde savaşıyoruz

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin "ilk defa" Han Yunus kent merkezinde savaştığı belirtildi.

Özel kuvvetler dışında birliklerin de Han Yunus kent merkezini kuşatmaya başladığı kaydedilen açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'ın da bu bölgeden olduklarına işaret edildi.

Gazze'nin güneyinde denizden 4 kilometre içerideki Han Yunus kenti, savaş öncesinde 54 kilometrekare alanda yaklaşık 207 bin nüfusuyla Gazze Şeridi'nin kent merkezinden sonra en yoğun nüfusa sahip ikinci bölgesi olarak biliniyor. İsrail ordusu, 1 Aralık'ta Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmasının ardından burayı "askeri bölge" ilan etmişti.

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