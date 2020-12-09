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Dünya

Netanyahu: İsrail halkına örnek olmak için ilk aşıyı ben yaptıracağım

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aşıyı yaptıracak ilk İsrail vatandaşı olmak istediğini belirterek, "Pfizer aşısına güveniyorum ve İsrail halkına örnek olmak için ilk aşıyı ben yaptıracağım." ded.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout,Muhammed Semiz   | 09.12.2020
Netanyahu: İsrail halkına örnek olmak için ilk aşıyı ben yaptıracağım

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 100 bin Pfizer Kovid-19 aşısının ülkeye ulaşmasının ardından açıklama yaptı.

Netanyahu, aşıyı yaptıracak ilk İsrail vatandaşı olmak istediğini belirterek, "Pfizer aşısına güveniyorum ve İsrail halkına örnek olmak için ilk aşıyı ben yaptıracağım." ifadelerini kullandı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, Belçika'dan gelen 100 bin Pfizer aşısının bulunduğu kargo uçağı, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Aşıların özel bir depoya aktarıldığı kaydedilen haberde, birkaç gün içinde 500 bin aşının, gelecek hafta ise bir milyon aşının daha ülkeye getirileceği belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu kasım ayında, Kovid-19 aşısı satın almak için Pfizer ile anlaşma imzaladıklarını açıklamıştı.

Netanyahu, Pfizer'den 8 milyon dozluk aşı alacaklarını ve bunun da 4 milyon İsraillinin virüse karşı aşılanmasını sağlayacağını ifade etmişti.

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