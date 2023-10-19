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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

İstanbul'da, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Zeynep Yeşildal  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu Fotoğraf: Zeynep Yeşildal/AA

İstanbul

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği, Hukukçular Derneği ve Hukukçu Kadınlar Derneği üyesi bir grup avukat, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, İsrail'in kurulduğu tarihten bu yana Gazze'de sivillerin ölümüne neden olduğunu söyledi.

İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombalı saldırıda doğrudan sivilleri hedef alarak savaş suçu işlediğini belirten Kartal, "İsrail Savunma Bakanı, 'Gazze halkını insan gibi görmediklerini' açıkça deklare etmiş ve yaptığı açıklamada 'İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz.' diyerek, Gazze halkı özelinde tüm Filistin halkına devlet olarak bakış açılarını açıkça ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Kartal, saldırıları düzenleyen İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını dile getirerek, "Açık bir gerçektir ki Gazze'de yaşananlar, dünyanın gözleri önünde işlenen apaçık bir soykırımdır ve insanlığa karşı suçtur. İsrail'i suçluyoruz. Siyonist işgalci İsrail rejimi her zeminde yargılanmalı, suçlular cezasız bırakılmamalıdır." diye konuştu.

Suç duyurusu dilekçesinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililerin, "soykırım", "insanlığa karşı suçlar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "hırsızlık" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

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