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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı ve Fahri Doktora Töreni’nde konuşuyor.
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Dünya

İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'i ziyaret etti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la görüşmesinde, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve rehineler konusu gündeme geldi.

Zuhal Demirci  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'i ziyaret etti Fotoğraf: Handout-GPO

Londra

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre, Sunak, İsrail'e yaptığı ziyarette, Herzog'la görüştü ve ülkesinin İsrail'le dayanışma içinde olduğunu aktardı.

Başbakan Sunak ve Cumhurbaşkanı Herzog, Gazze'de acı çeken sıradan Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılmasının önemi konusunda mutabık kaldı.

Dün İsrail'in Gazze'ye yardım girişini durdurmayacağını açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Sunak, önemli gıda, su ve ilaç yardımlarının ulaştırılması konusunda daha fazla ilerleme kaydedilebileceğine dair samimi ümidini ifade etti.

"Rehineler" konusu gündeme geldi

Sunak, rehin alınanların aileleri dahil saldırılara maruz kalan İngiliz vatandaşlarına İsrail'in sağladığı destekten dolayı Herzog'a şükranlarını sundu.

Liderler, rehinelerin serbest bırakılması için yorulmaksızın çalışmaya devam etme konusunda mutabakat sağladı.

Bölgede şiddetin daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerektiğini vurgulayan Sunak ve Herzog'un, bu amaçla birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 69 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.​​​​​​​

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