Dolar
28.00
Euro
29.65
Altın
1,951.09
ETH/USDT
1,554.20
BTC/USDT
28,440.00
BIST 100
7,942.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı ve Fahri Doktora Töreni’nde konuşuyor.
logo
Dünya

Brezilya'nın Manaus kenti, kuraklık nedeniyle "son 121 yılın en düşük nehir seviyelerini" gördü

Brezilya'nın Amazonas eyaletine bağlı Manaus kenti, kuraklık sebebiyle "nehirlerdeki son 121 yılın en düşük su seviyelerini" gördü.

Salih Okuroğlu  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Brezilya'nın Manaus kenti, kuraklık nedeniyle "son 121 yılın en düşük nehir seviyelerini" gördü

Ankara

The Guardian'ın haberine göre, Manaus'ta bulunan nehirlerdeki düşük su seviyeleri, toplulukların yaşam alanlarını daraltıyor.

Sıcaklık artışlarında önemli rol oynayan El Nino hava olayları ve insan kaynaklı küresel ısınmanın yol açtığı kuraklık, Manaus'u alışılmadık derecede kurak bir mevsimle karşı karşıya bıraktı.

Kuraklıktan ötürü Manaus'taki nehirler "son 121 yılın en düşük su seviyelerini" gördü.

Metreküpte 387 mikrogram kirlilik tespit edildi

Çevresindeki ormanlarda sık sık çıkan yangınlar nedeniyle şehrin hava kalitesi monitörleri metreküpte 387 mikrogram kirlilik kaydetti. Bu düzeyde daha kötü durumdaki tek bölge Tayland'da bulunan bir sanayi merkeziydi.

Nehirlerdeki su seviyesinde yaşanan "rekor düşüş", birçok yük gemisinin geçişini zorlaştırmasının yanı sıra tıbbi malzeme ve temel ihtiyaç ürünlerinin temini konusunda da güçlüklere neden oldu.

Amazonas eyaleti yetkilileri, bölgesel iklim krizini görüşmek üzere acil toplantı düzenleyerek federal hükümete "yardım" çağrısında bulundu.

Manaus'un yakınındaki Maues kentinden çevre yetkilisi Jane Crespo, yaptığı açıklamada, bazı belediyelerin yangınları söndürmek için yeterli suyunun bulunmadığını söyledi.

Crespo, "Eğer belediyeler asgari bir yapıya bile sahip olsalardı, pek çok sorunu önleyebilirdik." dedi.

Nehir yunusları toplu ölümlerle karşı karşıya

Nehirler, Amazon'un pek çok bölgesinde tek ulaşım yolu olarak biliniyor. Dolayısıyla nehirlerdeki su seviyesinin düşmesi, bazı topluluklar için ciddi endişelere yol açıyor.

Nesli tükenmekte olan nehir yunuslarının toplu ölümlerinin yanı sıra sayısız başka türün de ölümle karşı karşıya kalması muhtemel görülüyor.

Manauslu mantar bilimi uzmanı (mikolog) Noemia Ishikawa, tarlalarda neredeyse hiç mantar bulunmadığını söyledi.

Brezilya Ulusal Amazon Araştırmaları Enstitüsünden Kıdemli Araştırmacı Philip Fearnside, kurak mevsimlerin uzaması, aşırı sıcak ve yağmursuz günlerin artmasıyla yağmur ormanlarının geri dönüşü olmayan bir azalmaya yaklaştığı uyarısında bulundu.

Bölgede son günlerde, nehirlerin çevrelerinde görülen bazı kısa süreli yağmurlar kurak mevsimin sonuna yaklaşıldığına dair umutları artırsa da meteoroloji uzmanları, bu tespit için henüz erken olduğunu belirtiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Onbaşı Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı
Adalet Bakanı Tunç: (İsrail'in Filistin'e saldırıları) Bölgede kalıcı istikrar ve barış için çalışmayı sürdüreceğiz
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: İsrail'in paylaştığı görüntüler manipülasyon içeriyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu
İzmir'de belediye iştiraki İZENERJİ çalışanları iş bırakma eylemini sürdürüyor

Benzer haberler

Brezilya'nın Manaus kenti, kuraklık nedeniyle "son 121 yılın en düşük nehir seviyelerini" gördü

Brezilya'nın Manaus kenti, kuraklık nedeniyle "son 121 yılın en düşük nehir seviyelerini" gördü

MENA bölgesinde yarım milyardan fazla insan iklim şoklarının tehdidi altında

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini paylaştı

İklim değişikliği tarımda hasat tarihini erkene çekebilir

İklim değişikliği tarımda hasat tarihini erkene çekebilir
BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarısını reddetti

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarısını reddetti
Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Venezuela'da Filistin'e destek gösterileri yapıldı

Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Venezuela'da Filistin'e destek gösterileri yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet