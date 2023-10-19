Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi milli yas nedeniyle ertelendi
İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla ilan edilen 3 günlük milli yas nedeniyle İstanbul'da yapılması planlanan Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi'nin ertelendiği bildirildi.
Ankara
İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla ilan edilen 3 günlük milli yas nedeniyle 2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın son yarışı olan ve İstanbul'da yapılması planlanan Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi'nin ertelendiği bildirildi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada, "Klasik Otomobil Kulübü tarafından 20-22 Ekim tarihlerinde organize edilecek 2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın son yarışı Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edilmesinden dolayı, organizatör kulüpten gelen talep doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.