Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında telefonda görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.