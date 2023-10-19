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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında telefonda görüştü.

Tuğba Altun  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

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