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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: İsrail'in paylaştığı görüntüler manipülasyon içeriyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hala sorgulayanlar için elimizde belge var." başlığıyla paylaştığı görüntülerin manipülasyon içerdiğini bildirdi.

Mehmet Tosun  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: İsrail'in paylaştığı görüntüler manipülasyon içeriyor

Ankara

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin paylaşılmadan önce manipüle edilecek şekilde kırpıldığı ve ters çevrildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Görüntülerin düzenlenmemiş hali incelendiğinde, Gazze'den çıkan füzelerin, İsrail yönüne doğru gittiği ve vurulan hastanenin, füzelerin gidiş yönünde olmadığının belirlendiği vurgulanan açıklamada, "İsrail'in sosyal medyadaki resmi devlet hesabından, 'Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hala sorgulayanlar için elimizde belge var.' başlığıyla paylaşılan görüntüler manipülasyon içermektedir." ifadesine yer verildi.

Görüntülerin ham halinde de görüldüğü gibi, Gazze'den çıkan roketlerin yönü ile hastanenin konumunun ters olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hamas roketlerinin karanlıkta bıraktığı iz açıkça görülmektedir. Bu izler, roketlerin fırlatma alanı ve gidiş yönünün belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. Hastaneye saldırı, sol üst köşede görülen ve Gazze'den atılan roketlerle ilgisi olmayan bir parlamanın hemen ardından gerçekleşmektedir. İsrail resmi devlet hesabından paylaşılan görüntülerde ise roket fırlatma alanı olarak belirtilen konumun hastanenin diğer tarafına geçtiği, dolayısıyla hastanenin roketlerin fırlatılış yönüne alındığı belirlenmiştir. Ayrıca sol köşedeki şüpheli parlama görüntülerden çıkarılmıştır. Yüksek çözünürlükte görüntüler olmasına rağmen düşük çözünürlükte görüntüler kullanılarak manipülasyonun fark edilmemesi amaçlanmıştır."

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