Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,928.79
ETH/USDT
1,596.90
BTC/USDT
23,052.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrailli askeri analistten 3. İntifada uyarısı

İsrailli askeri analist, işgal altındaki Batı Şeria'da büyük bir askeri operasyon kararı alınması durumunda 3. İntifada'nın başlayabileceğı uyarısında bulundu.

Hamdi Yıldız   | 28.01.2023
İsrailli askeri analistten 3. İntifada uyarısı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Yediot Ahronot gazetesinin askeri analistlerinden Ron Ben-Yishai, köşesinde Doğu Kudüs'teki sinagog saldırısının, bir gün önce Cenin'de 9 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan operasyonun intikamı olduğunu yazdı.

Ben-Yishai, "Filistin kentlerinde veya Doğu Kudüs'ün mahallelerinde yapılacak büyük bir operasyonun önemli sonuçlar vermesi beklenmiyor. Bu durum, yalnızca bir İntifada'ya zemin hazırlayacak alevleri körükleyebilir." ifadelerini kullandı.

İsrailli analist, İsrail güvenlik güçlerinin temel görevinin olayların tırmanmasını engellemek olduğunu vurgulayarak Kudüs'teki aşırı sağcı Yahudilerin gerçekleştirdiği intikam eylemlerine dikkati çekti.

Filistin kentlerinde şu an için büyük askeri operasyonlara engel olunması gerektiğini aktaran Ben-Yishai, son iki günde Cenin ve Kudüs'te yaşananların Filistinlilerin ve aşırılık yanlısı Yahudilerin katılacağı gerçek bir İntifada'ya evrilebileceği uyarısında bulundu.

Ben-Yishai, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün deneyimli insanların olmadığı yeni kabine toplanacak. Bu kabine, bölgeyi pasifize etmek yerine alevleri körükleyecek radikal operasyonlar için baskı yapabilecek aşırı milliyetçi görüşlere sahip bakanlardan oluşuyor."

Ne olmuştu?

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagogun yakınlarına dün düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü.

Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Antalya'da fırtına ve yağışın izleri siliniyor
Türkiye'den Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün üçüncü raporuna ilişkin açıklama
Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı
Soğuk hava ve karın etkili olduğu Ardahan'da vatandaşlar güvercinleri besledi

Benzer haberler

İsrailli askeri analistten 3. İntifada uyarısı

İsrailli askeri analistten 3. İntifada uyarısı

Filistinli uzmanlara göre İsrail'in Cenin baskını Gazze'de "tansiyonu yükseltmeyecek"

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te vurduğu Filistinli çocuk öldü

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü
İsrail, Gazze sınırındaki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti

İsrail, Gazze sınırındaki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti
Filistin yönetimi, İsrail ile güvenlik işbirliğini sonlandırdığını duyurdu

Filistin yönetimi, İsrail ile güvenlik işbirliğini sonlandırdığını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet