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Dünya

Pakistan ve Bangladeş Danimarka'da Kur’an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

Pakistan ve Bangladeş, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin karşısında Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 28.01.2023
Pakistan ve Bangladeş Danimarka'da Kur’an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

İslamabad

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin karşısında Kur'an-ı Kerim yakmasını, “duyarsız ve son derece saldırgan bir eylem” olarak nitelendirerek kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu "alçak eylem" duyarsız ve son derece saldırgan olarak nitelendirilerek kınandı.

Açıklamada, Danimarka'da İslam karşıtlarının saklandığı ve ceza almadan nefret yaydığı yasal çerçeve sorgulanarak, inançlar arası uyuma artan bir ihtiyaç olduğu dönemde uluslararası toplumun bu fitnecilere karşı gözlerini kapatamayacakları vurgulandı.

İfade özgürlüğünün beraberinde sorumluluklar getirdiğine işaret edilen açıklamada, bu tür ırkçı ve Müslüman karşıtlarının (İslamofobikler) engellenmesinin ulusal hükümetlerin ve uluslararası toplumun sorumluluğu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın endişelerinin Danimarka makamlarına iletildiğine işaret edilerek Kopenhag yönetiminden Pakistan halkının ve dünya genelindeki Müslümanların hassasiyetlerine karşı duyarlı olması ve bu tür nefret ve Müslüman karşıtı (İslamofobik) eylemlerin engellenmesi için adım atması istendi.

Bangladeş'ten kınama

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Danimarka'da aşırı sağcı liderin Kur'an-ı Kerim'i yakmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bir kez daha Müslümanların kutsal değerlerine karşı yapılan böylesi "alçakça hakaretten" duyulan derin endişenin vurgulandığı açıklamada, uyum ve barış içinde bir arada yaşamak adına insanlara bu tür "yersiz provokasyonlardan" kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, dün, aynı provokasyonu Danimarka polisinin izniyle Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin karşısında gerçekleştirmişti.

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

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