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Dünya

Doğu Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

Enes Canlı   | 28.01.2023
Doğu Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesinde silahlı bir saldırı yaşandı.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği ve olay yerine takviye polis birlikleri gönderildiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise, saldırıda biri ağır, 2 İsraillinin yaralandığı duyuruldu. Ağır yaralanan 22 yaşındaki İsrailli ile 45 yaşındaki diğer yaralının olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da son dönemde gerilim tırmanmış ve Filistinli can kayıplarında artış yaşanmıştı.

Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagogun yakınlarında cuma gecesi düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na önceki gün sabah saatlerinde düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskın üzerine bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli genç yaşamını yitirmişti.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yılbaşından bugüne aralarında kadın ve çocukların yer aldığı en az 30 Filistinli hayatını kaybetti.

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