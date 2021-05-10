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Dünya

Uzmanlara göre, Kudüs'te yaşananlar, İsrail'in egemenlik savaşının ve Netanyahu'nun oy kaygısının bir sonucu

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği saldırıların, işgalci hükümetin kutsal kent üzerindeki hakimiyetini gösterme, aynı zamanda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oy kaygısının bir sonucu olduğu ifade ediliyor.

Qais Omar Darwesh Omar,Gülşen Topçu   | 10.05.2021
Uzmanlara göre, Kudüs'te yaşananlar, İsrail'in egemenlik savaşının ve Netanyahu'nun oy kaygısının bir sonucu

Ramallah

Uzmanlar, yaşananlara anlık olaylar olarak bakılmaması gerektiğini bilakis bunların Kudüs üzerinde verilen bir "egemenlik" savaşı olduğu görüşünü savunuyor.

Filistinli yazar Muhammed Ebu Allan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Kudüs üzerindeki hakimiyetini pekiştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmadığını söyledi.

"Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah'taki olaylar İsrail siyaseti için yeni değil bilakis bunlar işgalin ilk yıllarından beri yaşanıyor." diyen Ebu Allan, Kudüs'teki olayların kente hakim olma savaşı olduğunu vurguladı.

Ebu Allan, işgalciyi zor duruma sokan şeyin, yaşanan olayların, Kudüs üzerindeki "egemenlik" ibaresinin kırılganlığını göstermesi olduğunu kaydetti.

"Netanyahu, kendisini İsrail'in kurtarıcısı olarak göstermek istiyor"

Siyasi analist ve gazeteci Nevaf el-Amir ise İsrail'in gerilimi tırmandırmasının ardında yatan sebebi, "Netanyahu'nun, hükümet içindeki varlığını muhafaza etmek ve hakkındaki yolsuzluk davaları nedeniyle başını yargının giyotinine teslim etmemek için Yahudi yerleşimcilerin rızasını kazanma çabası" olarak değerlendirdi.

Amir, "Netanyahu, daha fazla oy toplamak ve radikal sağa kendisini İsrail'i kurtaran kişi olarak göstermek için yerleşimcileri kullanıyor." dedi.

Filistinli gazeteci, şöyle devam etti:

"İsrail gerilim olmadan yaşayamaz. Her defasında yeni düşmanlar oluşturarak kendi toplumuna, hedef tahtasında olduklarını göstermeye çalışıyor ama başarılı olamıyorlar."

Amir, olayların gidişatıyla ilgili "Netanyahu kendisinden beklenen oku attı. Ok artık yaydan çıktı. Dolayısıyla polislerin sokaklardan çekilmesi gerilimi sona erdirmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Hatim Abdulkadir ise tırmanan gerilimin nedeninin, Yahudilerin kutladığı ve önce rotası değiştirilen sonra da iptal edilen "Kudüs Günü" kapsamındaki bayrak yürüyüşü olduğunu savundu.

Güvenlik uzmanı Yusuf eş-Şerkavi de İsrail hükümetinin Yahudi yerleşimcilerin emriyle hareket ettiğini belirtti.

Şerkavi, Kudüs'te yaşananların Filistin meselesine kaybettiği itibarı geri kazandırdığını vurguladı.

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