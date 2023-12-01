Dolar
28.88
Euro
31.38
Altın
2,055.49
ETH/USDT
2,087.50
BTC/USDT
38,594.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu’dan "Tüm gücümüzle (Gazze’ye) saldırmaya devam edeceğiz" açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "tüm güçleriyle" abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırmayı sürdüreceklerini belirtti.

Mustafa Deveci, Muhammed Semiz  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Netanyahu’dan "Tüm gücümüzle (Gazze’ye) saldırmaya devam edeceğiz" açıklaması

Kudüs

Netanyahu, İsrail ordusunun "insani ara"nın ardından Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin X sosyal medya platformundan yazılı açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin "Gazze’de ilerlediğini" aktaran Netanyahu, "Hamas’ın yok edilmesi, Gazze’deki esirlerin tamamının serbest bırakılması" başta olmak üzere tüm hedeflerine ulaşıncaya kadar "tüm güçleriyle" saldırılara devam edeceklerini ifade etti.

İsrail ordusu, 7 günlük "İnsani ara"nın ardından yeniden Gazze’ye saldırılara başlatmıştı.

Sabah başlayan saldırılarda şu ana kadar en az 109 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AA kameramanı Savvaf için taziye mesajı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı
Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhuriyet'in 100. Yılı Sergisi'ni açtı
İstanbul Valiliği, kentin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ni ziyaret etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AA kameramanı Savvaf için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AA kameramanı Savvaf için taziye mesajı

Netanyahu’dan "Tüm gücümüzle (Gazze’ye) saldırmaya devam edeceğiz" açıklaması

Uzmanlar, Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatan İsrail'e uluslararası baskının artacağı görüşünde

ABD, Gazze saldırısının finansmanı için İsrail'e tarihinin en büyük askeri yardımını veriyor

ABD, Gazze saldırısının finansmanı için İsrail'e tarihinin en büyük askeri yardımını veriyor
İsrail'in, Hamas'ın saldırı planından 1 yıldan uzun süredir haberi olduğu iddia edildi

İsrail'in, Hamas'ın saldırı planından 1 yıldan uzun süredir haberi olduğu iddia edildi
Filistinli aktivist Halavani: Gözaltına alındığım sırada bana ve dinime hakaret edildi

Filistinli aktivist Halavani: Gözaltına alındığım sırada bana ve dinime hakaret edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet