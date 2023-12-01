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ABD’nin başkenti Washington’daki İsrail Büyükelçiliği’nin önünde toplanan Müslümanlar, Cuma namazını kıldıktan sonra Filistin’e destek gösterisi düzenleyecekler
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avrupa Parlamentosu önünde Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunun (AP) önünde Filistinlilerle dayanışma gösterisi yapıldı.

Selen Valente Rasquinho  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Avrupa Parlamentosu önünde Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

İsrail ordusunun "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını bu sabah yeniden başlatması üzerine Belçikalı vatandaşlar, AP'nin bulunduğu Lüksemburg Meydanı'nda bir araya geldi.

"Şimdi ateşkes", "Gazze'deki soykırımı durdurun" ve "Filistinlilere karşı uluslararası hak ihlallerini durdurun" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

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