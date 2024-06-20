Dolar
32.84
Euro
35.19
Altın
2,353.04
ETH/USDT
3,522.50
BTC/USDT
64,878.00
BIST 100
10,739.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, çöplük alandan ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Dünya

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir çocuğu öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenlediği baskında bir çocuğu öldürdüğü belirtildi.

Gülşen Topçu, Qais Omar Darwesh Omar  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir çocuğu öldürdü Fotoğraf: Wisam Hashlamoun/AA

Kudüs

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Kalkilya'nın Sufin bölgesinde birçok dükkana baskın düzenleyerek kamera kayıtlarına el koydu.

Filistinlilerin karşı koyması üzerine çıkan çatışmada 15 yaşındaki Naim Abdullah Naim Semha, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden ağır şekilde yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Semha burada hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen bazı çağrılar gülümsetti
Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çanakkale'de çöplük alandan ormana sıçrayan yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi
İstanbul'un ormanlık alan ve plajlarında tatilden geriye çöpler kaldı

Benzer haberler

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir çocuğu öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir çocuğu öldürdü

İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail'in 258 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 431'e çıktı

İsrailli esirlerin aileleri, "esir takası anlaşması" talebiyle Tel Aviv’de yolları kapattı

İsrailli esirlerin aileleri, "esir takası anlaşması" talebiyle Tel Aviv’de yolları kapattı
Filistin İstatistik Kurumu: Filistinli mültecilerin sayısı 6 milyonu geçti

Filistin İstatistik Kurumu: Filistinli mültecilerin sayısı 6 milyonu geçti
İsrail ordusu, Gazze'de alıkoyduğu 33 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusu, Gazze'de alıkoyduğu 33 Filistinliyi serbest bıraktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet