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Dünya

Almanya'da DHKP-C’li teröriste 3 yıl hapis cezası verildi

Almanya’da Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesince yargılanan DHKP-C’li teröristin 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Erbil Başay  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Almanya'da DHKP-C’li teröriste 3 yıl hapis cezası verildi Fotoğraf: Kadir İlboğa/AA

Berlin

Alman basınında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkemenin kararında DHKP-C üyesi olduğu belirtilen 44 yaşındaki sanığın Mannheim’da sözde bölge sorumlusu olarak faaliyette bulunduğu ifade edildi.

Propaganda faaliyetleri yürüten ve örgüte eleman kazandıran sanığın terör örgütüyle yakından bağlantılı müzik grubunun konser biletlerini satarak mali destek sağladığı, hapisteki DHKP-C üyelerine para transfer ettiği belirtildi.

Kararda sanığın "yabancı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına mahkum edildiği bildirildi.

Yaklaşık 9 ay süren dava kapsamında 48 duruşma yapıldı.

Karar hakkında sanık ile Stuttgart Savcılığının temyize gitme hakkı bulunuyor.

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