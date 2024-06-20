Dolar
32.84
Euro
35.19
Altın
2,352.60
ETH/USDT
3,522.80
BTC/USDT
64,928.00
BIST 100
10,739.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, çöplük alandan ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Dünya

Almanya'nın 105 yeni Leopard tankı siparişi vereceği iddia edildi

Cüneyt Karadağ  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Almanya'nın 105 yeni Leopard tankı siparişi vereceği iddia edildi

Berlin

Almanya'nın yaklaşık 3 milyar avro değerinde 105 yeni Leopard 2A8 ana muharebe tankı sipariş edeceği öne sürüldü.

Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Alman Savunma Bakanlığının silah üreticisi Krauss-Maffei Wegmann ve Nexter (KNDS) ortak girişimine yaklaşık 3 milyar avroluk 105 Leopard 2A8 ana muharebe tankı siparişi vereceği iddia edildi.

Federal Meclis Bütçe Komisyonuna sunulan gizli raporu kaynak gösteren Spiegel'in haberinde bu siparişe Komisyonun onay vermesi gerektiği belirtildi.

Komisyona sunulan belgede oluşturulacak yeni tank tugayının "NATO ittifakında ileri savunmanın ilk unsurlarından biri" olacağının vurgulandığı ifade edildi. Sipariş edilecek tankların 2030 yılına kadar orduya tesliminin beklendiği bildirildi.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde şu anda çeşitli tiplerde yaklaşık 310 Leopard tankı bulunuyor. Yeni alımlarla bu sayı üçte bir oranında artmış olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen bazı çağrılar gülümsetti
Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çanakkale'de çöplük alandan ormana sıçrayan yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi
İstanbul'un ormanlık alan ve plajlarında tatilden geriye çöpler kaldı

Benzer haberler

Almanya'da grevler nedeniyle kaybedilen iş günü sayısı 1,5 milyona ulaştı

Almanya'da grevler nedeniyle kaybedilen iş günü sayısı 1,5 milyona ulaştı

Almanya'da DHKP-C’li teröriste 3 yıl hapis cezası verildi

Almanya'nın 105 yeni Leopard tankı siparişi vereceği iddia edildi

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Almanya, EURO 2024'te son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

Almanya, EURO 2024'te son 16 turuna yükselmeyi garantiledi
Almanya'da bir lisede "Filistin'e destek gösterisi endişesiyle" mezuniyet töreni iptal edildi

Almanya'da bir lisede "Filistin'e destek gösterisi endişesiyle" mezuniyet töreni iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet