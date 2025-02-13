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Dünya

NATO'dan "Ukrayna'yı kalıcı barışa kadar desteklemeye devam" mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi ve Ukrayna'nın barış görüşmelerine güçlü bir konumda başlamasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
NATO'dan "Ukrayna'yı kalıcı barışa kadar desteklemeye devam" mesajı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Rutte, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelerek, ortak açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter, "Başarmamız gereken şey, barış görüşmeleri başlarken Ukrayna'nın mümkün olan en iyi konuma gelmesi ve görüşmeler sonuçlandığında, bu sonucun kalıcı ve dayanıklı olduğundan ve (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in gelecekte Ukrayna'nın bir kilometrekarelik bir alanını daha asla ele geçirmeye çalışmayacağından emin olmaktır." ifadelerini kullandı.

"Askeri desteği sürdürmemiz gerekiyor." diyen Rutte, geçen yıl müttefiklerin toplamda Ukrayna için 50 milyar avrodan fazla askeri destek sağladığını kaydetti.

Rutte, NATO'nun Ukrayna'ya askeri yardımları koordine etme planı çerçevesinde geçen yıl kurulan "NATO Ukrayna'ya Güvenlik Yardımı ve Eğitimi" (NSATU) mekanizmasının gelecek hafta faal hale geleceğini duyurdu.

Almanya'nın Hesse eyaletine bağlı Wiesbaden kentindeki ABD üssünde kurulan mekanizma, Ukrayna için askeri teçhizat tedarikini, transferini ve onarımını koordine edecek.

Ukrayna'ya askeri yardım ve eğitim misyonunun ABD'den NATO'ya devredilmesi, Ukrayna'ya desteği keseceğinden endişe edilen Donald Trump başkanlığı için bir önlem olarak tasarlanmıştı.

"NATO'ya ve NATO liderliğine minnettarız"

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov da şunları kaydetti:

"Odak noktamız güvenlik yardımı. Tüm müttefiklerin bize güvenlik yardımını sürdürdüğünü görüyoruz. NATO güvenlik yardımlarını ve eğitimleri devralıyor. Bu zaten yerleşik bir halde. NATO'ya ve NATO liderliğine minnettarız. Bu aşamada mesajımız yola devam ettiğimizdir. Güçlüyüz, yetenekliyiz, başarabiliriz. (Taahhütlerimizi) Yerine getireceğiz. Tüm ülkelere, tüm uluslara ve liderliklere, yaptıkları güvenlik yardımları ve kapsamlı yardımları için minnettarız."

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