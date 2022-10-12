Ukrayna: Rus güçlerinin Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda 7 sivil öldü
Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Avdiyivka şehrine yönelik Rus güçlerinin düzenlediği saldırıda 7 sivilin öldüğü duyuruldu.
Kiev
Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Rus güçlerinin bu sabah Avdiyivka şehrine yönelik füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Saldırının şehrin merkezinde pazar yerine yapıldığını belirten Kirilenko, "Avdiyivka'nın sabah saatlerinde bombalanması sonucu en az 7 ölü ve 8 yaralı var. Ruslar, o sırada birçok insanın bulunduğu merkezde pazar yerini vurdu." ifadelerini kullandı.
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