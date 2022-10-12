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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı ‘’Ukrayna Temas Grubu’’ oturumunda konuşuyor
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Dünya

NATO savunma bakanları Ukrayna gündemiyle toplanıyor

NATO ülkelerinin savunma bakanları hava savunma sistemleri olmak üzere Ukrayna'ya verilecek askeri destek, son sabotajlar sonrası kritik altyapıların korunması ve silah üretiminin artırılarak stokların yeniden doldurulması gibi konuları görüşecek.

Ömer Tuğrul Çam   | 12.10.2022
NATO savunma bakanları Ukrayna gündemiyle toplanıyor

Bruksel

İki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Brüksel'deki NATO karargahında bugün ve yarın yapılacak. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.

Toplantı öncesinde açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Ukrayna Temas Grubu toplantısının da yapılacağını, buna Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov'un da katılacağını söyledi.

Ukrayna'ya NATO'nun sarsılmaz desteğinin süreceği mesajını vereceklerini vurgulayan Stoltenberg, bakanların Ukrayna'ya askeri desteğin nasıl artırılacağını ele alacaklarını belirtti.

Stoltenberg, "Ana öncelik Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemleri verilmesi olacak." dedi.

Son olarak Almanya gibi müttefiklerin Ukrayna'ya hava savunma sistemleri vermesini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Korkunç ve ayrım gözetmeyen, sivillerin ölümüne neden olan, sivil altyapıları tahrip eden, kışa girilirken enerji altyapılarına yapılan Rus saldırıları Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi verilmesine yönelik acil ihtiyacı göstermektedir. Müttefikler hava savunma sistemleri verdi ama daha fazlası verilmesi lazım. Kısa menzilli, uzun menzilli, balistik füzeler, güdümlü füzeler, insansız hava araçları gibi hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var."

Stoltenberg ayrıca iki günlük toplantılarda NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya gönderilen askeri yardımlar sonrasında azalan ekipman ve mühimmat stoklarının yeniden doldurulması, bunun için savunma sanayisi şirketlerinin üretiminin artırılmasını da ele alacaklarını söyledi.

Stoltenberg, savunma sanayisi şirketlerine ihtiyaç duydukları uzun vadeli talep ve üretim kapasitesine yapacakları yatırımlarla ilgili bakanların değerlendirme yapacaklarını bildirdi.

İki günlük toplantılarda ayrıca NATO ülkelerinin kritik altyapılarının daha iyi korunması, NATO'nun Irak ve Kosova'daki misyonları görüşülecek, daha önceden planlanan Nükleer Planlama Grubu toplantısı da yapılacak.

Toplantıların bir bölümüne NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in savunma bakanları da katılacak.

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