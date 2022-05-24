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Dünya

NATO'daki büyükelçiler Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemeklerini tattı

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikte ülkelerini NATO'da temsil eden büyükelçileri ağırladı.

Ömer Tuğrul Çam   | 24.05.2022
NATO'daki büyükelçiler Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemeklerini tattı Fotoğraf: Ömer Tuğrul Çam / AA

Brüksel

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında eş zamanlı kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesindeki davette konuklara Türk mutfağının asırlık lezzetleri ikram edildi. NATO ülkelerinin yanı sıra İttifak üyesi olmayan bazı ülkelerin büyükelçileri, vişneli yaprak sarma, hünkar beğendi, kalburabastı ve gül şerbeti gibi Türk mutfağından örnekleri tattı.

Büyükelçi Basat Öztürk ve eşi Şule Öztürk'ün ağırladığı konuklar, Türk yemeklerinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabına ilgi gösterdi.

Büyükelçi Öztürk, yemekten önce yaptığı konuşmada, Türk yemekleri hakkında konuklarına bilgi verdi ve Türk mutfağının birçok kültürle etkileşim içinde geliştiğini anlattı. Türk yemek kültürünün çok geniş bir yelpazeden beslendiğini belirten Öztürk, Orta Asya'dan Anadolu'ya ve Kafkaslara, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada oluşan Türk mutfağının büyük zenginlikler içerdiğini dile getirdi.

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