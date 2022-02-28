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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

NATO ülkeleri Ukrayna'ya askeri desteği artırıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya askeri ve insani desteğini artırdığını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 28.02.2022
NATO ülkeleri Ukrayna'ya askeri desteği artırıyor

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda konuştuğunu duyurdu.

Ukrayna ordusu ve halkının cesareti nedeniyle Zelenskiy'e takdirlerini ilettiğini kaydeden Stoltenberg, "NATO müttefikleri, hava savunma füzeleri, anti tank silahlarının yanı sıra insani ve mali yardımlarla desteklerini artırmaktadır." ifadesini kullandı.

Birçok üyesi aynı zamanda NATO içinde de bulunan AB, dün Ukrayna'ya 500 milyon avroluk askeri silah ve ekipman yardımı yapacağını açıklamıştı.

Ayrıca bazı AB ülkelerinin Ukrayna'nın talebi üzerine bazı modellerdeki savaş uçaklarını bu ülkeye göndereceği bildirilmişti.

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