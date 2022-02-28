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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

New York'tan Rusya'ya ekonomik yaptırım

ABD'nin New York eyaletinde Vali Kathy Hochul, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya ekonomik yaptırım uygulama kararı alındığını bildirdi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 28.02.2022
New York'tan Rusya'ya ekonomik yaptırım

Ankara

ABD'nin New York eyaletinde Vali Kathy Hochul, New York eyaletinin başkenti Albany'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya ekonomik yaptırım uygulanmasına yönelik bir kararname imzaladığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıklarını şiddetle kınadığını ifade eden Hochul, bu nedensiz saldırıların, masum insanlara karşı acımasızlığa yol açtığını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hochul, harcanan vergi gelirlerinin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına dolaylı yollarla fon sağlamak için kullanılmadığından emin olunması için kamu dairelerinden sözleşme ve varlıkları gözden geçirmelerini istedi.

Kamu dairelerine, "Rus veya Rusya'yı destekleyen bir kuruluş" olduğu belirlenen şirket veya kuruluşlardaki yatırımlardan para ve varlıkların alınması talimatı veren Hochul, bu tarz kuruluşlarla iş yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Hochul, New York ekonomisinin Rusya ekonomisinden daha büyük olduğuna işaret etti.

Kararname, New York'un kendi yatırımlarının, Rusya'ya doğrudan veya dolaylı yardım etmesinin önüne geçiyor.

Ukraynalı mültecilere kapılar açık

Diğer yandan, Vali Hochul, ülkedeki Ukraynalıların en yoğun yaşadığı kentin Albany olduğuna dikkati çekti.

Ukraynalı mültecilerin New York'ta hoş karşılanacağını belirten Hochul, Ukrayna halkına "yanınızdayız" demek için onlara kalplerini, evlerini ve kaynaklarını açacaklarını kaydetti.

Hochul, "Kalacak bir yere ihtiyacınız varsa, buraya gelmeyi istiyorsanız, toplumumuza entegre olmanız için yardımcı olacağız. Yakın zamanda Afganistan'dan gelenler de dahil geçmişte de diğer birçok mülteciye açık olduğumuz gibi." ifadelerini kullandı.

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