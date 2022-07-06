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Dünya

Lavrov, Batı'nın Ukrayna'da sivillerin ölümünden sorumlu olduğunu söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Ukrayna'nın Donbas ve diğer bölgelerinde sivillerin ölümünden sorumlu olduğunu belirtti.

Dmitri Chirciu   | 06.07.2022
Lavrov, Batı'nın Ukrayna'da sivillerin ölümünden sorumlu olduğunu söyledi

Hanoi

Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye ziyaret gerçekleştiren Lavrov, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, "Karşılıklı ticaret, Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar ve yasa dışı yaptırımlara rağmen geçen yıl dörtte bir oranında büyüdü ve bu yılın ilk aylarında bu eğilim istikrarlı şekilde devam ediyor." dedi.

Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırım uyguladığına dikkati çeken Lavrov, Vietnam'ın söz konusu yaptırımlara katılmadığını ve buna değer verdiklerini dile getirdi.

Rusya'nın Belgorod ve Kursk kentlerine yönelik saldırıların düzenlenmesi meselesine değinen Lavrov, Ukrayna yönetiminin, "Rus ordusunun, Ukrayna'ya Batılı ülkeler tarafından yapılan silah sevkiyatını durdurmak için kendi kentlerini vurduğu" yönündeki açıklamalarını değerlendirerek, "Onlar, yalan söylüyor. Bununla ilgili olgular biliniyor ve bu olgular Rusya Savunma Bakanlığı tarafından her gün sunuluyor." diye konuştu.

Lavrov, "Batı, özellikle Donbas bölgesinde ve Ukrayna'nın diğer bölgelerinde sivillerin ölümünden sorumlu olduğunun farkına varmalıdır. Kiev yönetimi, Batı'nın tedarik ettiği silahları burada korkutma aracı olarak sivil halka karşı kullanıyor. Bu devlet terörüdür." ifadelerini kullandı.

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