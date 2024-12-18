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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO Genel Sekreteri Rutte Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi konutunda ağırladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi, Ukrayna'ya askeri desteğin artırılması ve ülkenin ekonomik açıdan güçlendirilmesi konularında üst düzey görüşmeler yapmak üzere Brüksel'de ağırladı.

Melike Pala  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
NATO Genel Sekreteri Rutte Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi konutunda ağırladı Fotoğraf: Mark Rutte/AA

Ankara

Rutte ve Zelenskiy, Brüksel'de yapacakları görüşme öncesi ortak açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy'yi konutunda ağırlayan Rutte, ikili ve delegasyonlar düzeyinde yapılacak görüşmede, Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerinin artırılması ve savaş sonrası döneme hazırlıklı olunması için ekonomisinin güçlendirilmesi konusunun ele alınacağını ifade etti.

Görüşmeye ilerleyen saatlerde bazı Avrupalı müttefiklerin de katılacağını belirten Rutte, barış müzakeresi zamanı geldiğinde Ukrayna'nın "mümkün olan en güçlü konumda olmasını sağlamanın" müttefik liderlerin de gündeminin üst sıralarında yer aldığını aktardı.

Rutte, bunu mümkün kılmak için Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve silah yardımlarının artırılması gerektiğini dile getirerek, ülkenin kritik altyapısının korunabilmesi için 19 hava savunma sisteminin teslim edilmesinin önemine değindi.

Ukrayna'nın askeri olduğu kadar savaş sonrasına hazırlıklı olması için ekonomik açıdan da güçlendirilmesinin önem taşıdığına işaret eden Rutte, "Bir gün barış geldiğinde, Ukrayna'nın ekonomisini şimdi olduğu kadar gelecekteki bir barış anlaşmasından sonra da nasıl olacağını ele aldığımızdan emin olacağız." dedi.

Zelenskiy ise hem yarın katılacağı AB Liderleri Zirvesi hem de bugün yapılacak görüşmede ülkesine yönelik "güvenlik garantileri" hakkında konuşacağını söyleyerek, Avrupa'nın "ortak bir duruşa sahip olmasının önemli olduğunu" kaydetti.

Bu akşam yapılacak görüşmeye AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın yanı sıra Almanya, Polonya, İtalya ve Danimarka liderlerinin de katılması bekleniyor.

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