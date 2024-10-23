NATO Genel Sekreteri Rutte: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
NATO Genel Sekreteri Rutte, TUSAŞ yerleşkesine terör saldırısına ilişkin "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
Ankara
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.
Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri endişe vericidir. NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Rutte, kendisine NATO'nun desteğini aktardığını belirtti.
Guterres'ten kınama
BM Genel Sekreteri Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine yönelik terör saldırısını kınadı.
Azerbaycan
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kardeş Türkiye'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketine yönelik terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Bu hain terör eylemi sonucunda şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Azerbaycan her zaman kardeş Türkiye'nin yanındadır."
KKTC
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit ve yaralıların olduğunu büyük üzüntü ile öğrendiğini belirtti.
Tatar, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diler, saldırıyı şiddetle kınarım." ifadesini kullandı.
Terörü lanetlediğini belirten Tatar, yaslı ailelere ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.
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