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Dünya

NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu ile iletişimi koptu

NASA'nın Ay'ı incelemek için gönderdiği yeni uydudan haber alınamıyor.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 05.07.2022
NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu ile iletişimi koptu

Ankara

NASA Sözcüsü Sarah Frazier, dün Dünya yörüngesinden başarıyla ayrılan, mikrodalga fırın büyüklüğündeki uzay aracı CAPSTONE ile iletişim sıkıntısı yaşandığını açıkladı.

İletişime neden olan problemi çözmek ve yeniden temas kurmak için çalışıldığını ifade eden Frazier, CAPSTONE’un doğru yörüngeye yerleşmesi için yeterli miktarda yakıtı olduğunu aktardı.

Yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtilen CAPSTONE ile bağlantının ne zaman koptuğu bilinmiyor ancak sorunun dünya yörüngesinden çıktıktan sonra oluştuğu tahmin ediliyor.

"CubeSat" kategorisindeki uydunun, toplayacağı verileri NASA'ya göndererek insanlığın yeniden Ay'a inişi için gerekli ön bilgileri sağlaması öngörülüyordu.

CAPSTONE'un tahminen 13 Kasım'da Ay'a varması planlanıyor ve veri toplamak için en az 6 ay boyunca Ay'ın yörüngesinde kalması planlanıyordu.

Roket, 28 Haziran'da Yeni Zelanda'nın Mahia Yarımadası'ndaki Roket Laboratuvarı Fırlatma Kompleksi 1'den fırlatılmıştı.

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