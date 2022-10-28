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Dünya

Myanmar ordusundan Bangladeş sınırında huzur ve güvenliği sürdürme sözü

Bangladeşli ve Myanmarlı yetkililer, Arakanlı Müslümanların ülkelerine dönüşü konusunu ele aldı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 28.10.2022
Myanmar ordusundan Bangladeş sınırında huzur ve güvenliği sürdürme sözü

Dakka

Myanmar ordusu, ülkenin Bangladeş ile sınırında huzur ve güvenliği sürdürme teminatı verdi.

Bangladeş Silahlı Kuvvetlerinin basın açıklamasına göre, Genelkurmay Başkanı General SM Shafiuddin Ahmed, başkent Dakka'da Myanmar Özel Harekat Komutanlığından Korgeneral Phone Myat'ın başkanlık yaptığı ordu heyetini kabul etti.

Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle Bangladeş'in sınır bölgesindeki ailelerin güvenlik endişesiyle evlerini terk etmek zorunda kalmasının ardından yapılan görüşmede sınırdaki operasyonların daha dikkatli gerçekleştirilmesi konusunda Myanmarlı heyet uyarıldı.

Görüşmede ülkenin Bangladeş ile sınırında huzur ve güvenliği sürdürme teminatı veren Myanmarlı heyet, Bangladeş ile ikili meseleleri dostluk ve artırılmış iletişim yoluyla çözmekle ilgilendiğini ifade etti.

Arakanlı Müslümanlar

Görüşmede Bangladeş'teki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanların (Rohingya) ülkeleri olan Myanmar'a hızlı şekilde geri dönüşünün sağlanmasının yolları da ele alındı.

Bangladeş Genelkurmay Başkanı Ahmed, yerlerinden edilmiş Myanmar vatandaşlarının bölgesel bir sorun olduğunu söyledi.

Ahmed, güvenlik risklerinin ortadan kalkması için Arakanlı Müslümanların ülkelerine hızlı bir şekilde dönüşlerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle Bangladeş'in Bandarban sınır bölgesindeki 150'den fazla aile, 23 Ekim'de güvenlik endişesiyle evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Myanmar ordusu ile Arakan eyaletinde özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü arasında Bangladeş sınırında bir süredir şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

Çatışmalar sırasında Myanmar ordusunun silah ve top atışlarının bir kısmının, Bangladeş'teki bazı yerleşim bölgelerine düştüğü iddia ediliyordu.

Bangladeş'in güneydoğusundaki Bandarban kasabası ile yakınında bulunan Arakanlı Müslüman mültecilere ait kamp da atışların hedefi olurken olaylarda bir kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.

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