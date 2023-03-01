Myanmar ordusu, yaptırımlara rağmen uçak yakıtı almaya devam ediyor
Uluslararası Af Örgütü, Global Witness ve Burma Campaign UK'in hazırladığı raporda, Myanmar ordusunun, yaptırımlara rağmen uçak yakıtı temin etmeyi sürdürdüğü belirtildi.
Ankara
Al Jazeera’nin haberine göre, söz konusu 3 STK, Myanmar ordusunun, uçak yakıtı sevkiyatını sürdürdüğüne dair bir rapor hazırladı.
Raporda, sivillere yönelik hava saldırıları düzenleyen ordunun, Asya ve Avrupa'daki firmalardan uçak yakıtı almaya devam ettiği bildirildi.
Uluslararası Af Örgütünün İş ve İnsan Hakları Araştırmacısı ve Danışmanı Montse Ferrer, açıklamasında, "Sürekli olarak hukuk dışı hava saldırıları düzenleyen Myanmar ordusunun eline geçmesi muhtemel yeni uçak yakıtı sevkiyatlarının izlerini bulduklarını" belirtti.
Ferrer, ordunun, gücü ele geçirmesinden bu yana muhalifleri acımasızca bastırdığını, sivillere yönelik karadan ve havadan saldırı düzenlediğini, orduya temin edilen uçak yakıtının işlenen savaş suçlarına hizmet ettiğini kaydederek, sevkiyatların sona ermesi gerektiğini aktardı.
Global Witness'ın kıdemli araştırmacısı Hanna Hindstrom, yaptığı açıklamada, "Bu ticarette parmağı olan herkesi, insan canını çıkarlarının önüne koymaya ve bu vahşete hizmet eden yakıtı tedarik etmeyi sonlandırmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.
Hindstrom, daha fazla devleti uçak yakıtı sevkiyatına engel olma konusunda hareket etmeye davet etti.
Asya ve Avrupa'lı şirketler yaptırımları ihlal etti
Raporda, Hindistan'daki bir limandan kalkan "Prime V" isimli yakıt tankerinin, yaklaşık 3 hafta sonra yakıt tedarikçisi Puma Energy Aviation Sun'ın (PEAS) Myanmar'daki Thilawa limanına yükünü boşalttığı aktarıldı.
Raporda, ticarete dahil olanlar arasında Hindistanlı Reliance Industries, Yunan firması Sea Trade Marine ve Japon sigorta şirketi P&I Club'ın bulunduğu belirtildi.
Tayland'dan kalkan "Big Sea 104" isimli yakıt tankerinin ekim 2022'de, Myanmar'daki Thilawa limanına gittiği bilgisine ulaşılan raporda, bu tankerin yaklaşık 13 bin ton jet yakıtı taşıdığı öne sürüldü.
Raporda ayrıca, İsviçre ve Singapur merkezli Puma Energy şirketinin Myanmar'a ait varlıklarının satışına ilişkin şüphelere yer verildi.
Puma Energy'nin, ekim 2022'de, Myanmar'a yönelik yaptırımlar kapsamında varlıklarını özel şirket Shoon Energy'ye sattığı, ancak bu şirketin de orduyla hareket ettiği belirlenen raporda, önceki adıyla Asia Sun Aviation olarak bilinen Shoon Energy'nin bazı yetkililerine, hava kuvvetlerine yakıt sağladığı gerekçesiyle İngiltere ve AB'nin yaptırım uyguladığı belirtildi.
Hindstrom, rapora ilişkin, "Uluslararası toplum, bu kısıtlamaları yürürlüğe koymak için gerekli araçlara sahip. Myanmar ordusunun sivilleri terörize etme kapasitesini azaltmak için elimizden geleni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.
Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.
Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun verilerine göre, ülkede darbeden bu yana 282'si çocuk 2 bin 901 kişi hayatını kaybetti.
Darbeden bu yana 17 bin 525 kişi gözaltına alınırken 13 bin 719 kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Askeri mahkemeler, 143 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.
Birleşmiş Milletler uzmanlarına göre, darbeden bu yana en az 38 bin ev yerle bir edildi, bu da 1,1 milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.