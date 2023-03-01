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Dünya

Doha Anlaşmasının yıl dönümünde Taliban'dan ABD'ye tepki

Taliban yönetimi, Doha Anlaşmasının yıl dönümünde ABD'ye tepki gösterdi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 01.03.2023
Doha Anlaşmasının yıl dönümünde Taliban'dan ABD'ye tepki Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Kabil

Katar'ın başkenti Doha'da 2020'de Taliban ile ABD arasında imzalanan anlaşmanın 3. yıl dönümü nedeniyle başkent Kabil'de tören düzenlendi.

Törende konuşan Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, ABD'nin, Afganistan varlıklarını yasa dışı bir şekilde bloke ettiğini söyledi.

Birader, ABD'nin Taliban yöneticilerinin adlarını kara listede tutmaya devam ettiğini dile getirerek, "ABD, kendisi Taliban hükümetiyle bir etkileşime girmediği gibi başka ülkelerin de ekonomik ve siyasi açıdan Taliban hükümetiyle etkileşime girmesine engel oldu." dedi.

Taliban hükümetinin, dünya ile pozitif etkileşim içerisinde bulunmak istediğini kaydeden Birader, dünya ile etkileşimin bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Birader, bugünün Afganistan tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu, 3 yıl önce yapılan Doha Anlaşmasıyla işgalin tabutuna çivi çakıldığını kaydetti.

Öte yandan geçici hükümetin Maden ve Petrol Bakan Vekili Mevlevi Şahabeddin Dilaver de ABD'nin defalarca Doha Anlaşmasını ihlal ettiğini ve bu anlaşmaya bağlı kalmadığını savundu.

Doha Anlaşması

ABD ile Taliban temsilcileri, yaklaşık 2 yıl süren müzakerelerin ardından 29 Şubat 2020'de Doha Anlaşmasını imzaladı.

Anlaşmada yabancı askeri unsurların ülkeden çekilmesi, Afganlar arası diyalogun başlaması, bazı Taliban liderlerinin adının uluslararası yaptırım listelerinden çıkartılması gibi hususlar yer almış ve esir değişimleriyle güven artırıcı önlemler öngörülmüştü.

Taliban, anlaşmayla El-Kaide gibi gruplara ülkeyi üçüncü taraflara karşı kullandırmama sözü de vermişti.

Ancak Taliban, anlaşmanın ulusal güvenlik güçlerine saldırmayı açıkça engelleyen bir hükmü olmamasından istifade ederek saldırılarını artırmış ve bir süre sonra tüm ülkeyi kontrolüne almıştı.

Daha sonra ABD ve Taliban, birbirini anlaşmaya uymamakla suçlamıştı.

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