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Dünya

ABD'de inşaat harcamaları ocakta düştü

ABD'de inşaat harcamaları, ocakta yüzde 0,1 azalarak piyasa beklentilerinin altında geldi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 01.03.2023
ABD'de inşaat harcamaları ocakta düştü

New York

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 1,8 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin altında gelen inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları, Aralık 2022'de ise yüzde 0,7 azalmıştı.

Söz konusu dönemde kamu inşaat harcamaları yüzde 0,6 düşerken, özel sektör inşaat harcamaları ise yatay seyretti.

İnşaat harcamaları, ocakta yıllık bazda ise yüzde 5,7'lik artış gösterdi.

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