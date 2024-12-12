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Münbiç'te teröristlerin tır sokabilecekleri, yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu

AA ekibi, SMO'nun başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde örgüte ait tır dahi sığabilecek genişlikte, bazı noktalarda yüksekliği 7 metreyi bulan tünel ağını görüntüledi.

Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu, Aynur Şeyma Asan  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Münbiç'te teröristlerin tır sokabilecekleri, yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu Fotoğraf: Hüseyin Nasır/AA

Münbiç

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde örgüte ait tır dahi sığabilecek genişlikte, bazı noktalarda yüksekliği 7 metreyi bulan tünel ağını görüntüledi.

SMO'nun başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılan Münbiç'te arama tarama faaliyetleri kapsamında ilçeyi saran tünellerde arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Bu faaliyetlerde, Münbiç'in doğusundaki Karakozak Köprüsü yakınlarında örgütün dağları ve tepeleri delerek oluşturduğu devasa tünel ağları ortaya çıkarılıyor.

AA'nın çektiği görüntülerde, tırın bile sığabileceği genişlikteki tünelin iç kısmındaki duvarda yüksekliğin 7 metre olduğuna ilişkin işaret dikkati çekiyor.

Tünellerin kollarından bazılarının yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda olduğu ifade edilirken, devasa tünellerde araçların rahatlıkla hareket edebileceği yollar bulunuyor.

PKK/YPG terör örgütünün işgalindeki çeşitli bölgelere ulaşımı sağlayacak uzunluktaki tünellerin, örgüt araçlarının saklanması için tasarlandığı görülüyor.

Görüntülerden, tünellerin girişinde inşaat demirleri kullanıldığı ve içerde beton duvarlar olduğu anlaşılıyor.

Öte yandan, tünellerin yakınlarında, yaya girişi ya da havalandırma olabileceği düşünülen derin çukurlar yer alıyor.

SMO, aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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