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Dünya

Mozambik'te 42 bin aile şiddetli yağışların tarım arazilerine zararı nedeniyle gıda kriziyle karşı karşıya

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te şiddetli yağışların tarım arazilerine zarar vermesi nedeniyle 42 bin ailenin gıda kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gökhan Kavak   | 11.03.2021
Mozambik'te 42 bin aile şiddetli yağışların tarım arazilerine zararı nedeniyle gıda kriziyle karşı karşıya Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

İstanbul

Mozambik'in başkenti Maputo'nun Valisi Julio Parruque, şiddetli yağışların bölgedeki tarım arazilerine zarar verdiğini, bu nedenle mahsullerin toplanamadığını açıkladı.

Bölge halkının gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceğini kaydeden Parruque, kentin Magude, Manhiça, Marracuene, Matutuine ve Boane bölgelerinde tarım arazileri zarar gören 42 bin aile için yardım yapılması gerektiğini belirtti.

Maputo'da halkın yüzde 60'ından fazlası geçimini tarımdan sağlıyor.

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