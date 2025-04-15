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Dünya

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri, haklarının korunması için BMGK'ye başvuracak

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkan Yardımcısı İlya Uzun, bölge haklarının korunması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) başvuracaklarını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri, haklarının korunması için BMGK'ye başvuracak

Komrat

Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moldova Anayasa Mahkemesinin, Gagauz Özerk Yeri'nin kendi savcısını belirleme hakkını iptal etme kararı aldığını belirtti.

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Bu kararın "yasa dışı" ve "siyasi" olduğunu vurgulayan Uzun, bölge haklarının korunmasına yönelik adımlar atacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Buna yanıt vereceğiz. Konuyla ilgili değerlendirmelerimiz ve hukuki argümanlarımızı Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu, BMGK ve diğer uluslararası örgütlere ileteceğiz. Bölge haklarının korunması ve hukuk üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi için dışarıdan denetim ve müdahale edilmesini talep edeceğiz."

Olay

Moldova Anayasa Mahkemesi, Gagauz Özerk Yeri'nin kendi savcısını belirleme hakkını iptal etme yönünde karar almıştı.

Anayasa Mahkeme Başkanı Donmika Manole, kararın alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Gagauz Özerk Yeri'nin, Moldova'nın bir parçası olduğunu belirterek, "Bölge, siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında yerel çapta kararlar alma hakkına sahip. Diğer yandan savcılık, ulusal statüye sahip üniter bir sistem. Gagauz bölgesi de bu sistemin bir parçası." ifadelerini kullanmıştı.

Ev hapsinde olan Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul ise mahkemenin kararına tepki göstererek, "Bu karar, Gagauz Özerk Bölgesi'nin yok edilmesi yönünde bir adım." değerlendirmesini yapmıştı.

Daha önce bölgenin savcı adayı, "Halk Topluşu" olarak adlandırılan yerel meclis tarafından belirleniyor, Moldova Başsavcılığı tarafından onaylanıyordu. Karar gereği ise Moldova Başsavcılığı, Gagauz bölge savcısını belirleyerek atayabilecek.

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