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Dünya, Koronavirüs

Moldova'dan Kovid-19 desteği nedeniyle Türkiye'ye teşekkür

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Kovid-19 mücadele için verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Dmitri Chirciu   | 17.08.2020
Moldova'dan Kovid-19 desteği nedeniyle Türkiye'ye teşekkür

Kişinev

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için verdiği destek dolayısıyla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Dodon, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Dünya Bankasının desteğiyle Türkiye'den 50 adet solunum cihazı alımında bulunduklarını bildirdi.

Cihazların, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'den (USHAŞ) yüzde 10 ön ödemeli şartıyla alındığını belirten İgor Dodon, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a buna izin verdiği için teşekkür ederim. Türkiye'nin kural ve prosedürlerine göre, ön ödemenin tam olarak yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kalan ödemenin ileri bir tarihte yapılacağını aktaran Dodon, Kovid-19 salgınıyla mücadele desteğinden dolayı Türkiye'ye minnettar olduğunu kaydetti.

İgor Dodon, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun haftaya Moldova'yı ziyaret edeceği bilgisini de paylaştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), daha önce salgınla mücadele kapsamında Moldova'ya tıbbi malzeme yardımında bulunmuştu.

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