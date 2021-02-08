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Dünya

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'yle stratejik ortaklık dostluk ve iyi komşuluk ruhuyla derinleşiyor

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yle stratejik ortaklığın dostluk ve iyi komşuluk ruhuyla derinleştiğini bildirdi.

Davit Kachkachishvili   | 08.02.2021
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'yle stratejik ortaklık dostluk ve iyi komşuluk ruhuyla derinleşiyor Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Tiflis

Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü vesilesi ile Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bundan 100 yıl önce 8 Şubat 1921'de, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti adına büyükelçi Simon Mdivani'nin TBMM Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'e güven mektubunu sunduğu hatırlatıldı.

Dönemin Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti Kurucu Meclisi Başkan Yardımcısı Mdivani'nin Atatürk'e güven mektubunu sunan ilk yabancı diplomat olduğu bilgisi verilen açıklamada, Gürcistan'ın yeniden bağımsızlığa kavuşmasıyla 1990 yıllardan beri iki ülke arasındaki ilişkilerinde yeni dönemin başladığı kaydedildi.

Açıklamada "Gürcistan ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık, dostluk ve iyi komşuluk ruhuyla derinleşiyor. Türkiye Cumhuriyeti, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve Avrupa-Atlantik özlemlerinin güçlü bir destekçisidir." ifadesi kullanıldı.

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