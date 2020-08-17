Euro
8.77
Dolar
7.39
BIST 100
1,086.20
Altın
1,980.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Şatır: İsrail-BAE normalleşmesi yüzyılın utanç anlaşması

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdurrahman Şatır, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilişkilerini normalleştirmek için anlaşmasını "yüzyılın utanç anlaşması" olarak niteledi.

Yassine Aydi,Hacer Başer   | 17.08.2020
Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Şatır: İsrail-BAE normalleşmesi yüzyılın utanç anlaşması Gazze'de çok sayıda Filistinli, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasını protesto etmişti.

İstanbul

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdurrahman Şatır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail bu anlaşmayla Fırat'tan Nil'e nüfuzunu yayma hayalini gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Yöneticilerin, önceden Araplara düşman olarak gördükleri kişilere bugün, gönüllü olarak ve tam bir rahatlık içinde teslim olduğunu belirten Şatır, "Dengeler altüst oldu. Değerler değişti. Cesaret ve onunla birlikte Araplık şerefi kaybolup gitti. Anlaşma bu yüzyılın utanç anlaşması oldu." değerlendirmesinde bulundu.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 231 bin 971'e çıktı
KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Kovid-19'a karşı ilave tedbirler
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor

Benzer haberler

Libya, askeri kurumlar inşa edilmesi konusunda Türkiye ve Katar'la anlaştıklarını açıkladı

Libya, askeri kurumlar inşa edilmesi konusunda Türkiye ve Katar'la anlaştıklarını açıkladı

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Şatır: İsrail-BAE normalleşmesi yüzyılın utanç anlaşması

Trump'ın Danışmanı Kushner: Filistin ne zaman masaya gelirse, bunu memnuniyetle karşılarız

Bakan Akar, Libya Başbakanı Serrac ve Katar Savunma Bakanı Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi

Bakan Akar, Libya Başbakanı Serrac ve Katar Savunma Bakanı Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi
Mescid-i Aksa İmamı Sabri: İsrail-BAE normalleşmesi kabul edilemez

Mescid-i Aksa İmamı Sabri: İsrail-BAE normalleşmesi kabul edilemez
İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, BAE Veliaht Prensi Bin Zayed'i İsrail'e davet etti

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, BAE Veliaht Prensi Bin Zayed'i İsrail'e davet etti