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Dünya

Moldova: Ukrayna'daki çatışmalar sınırlarımıza doğru yönelirse seferberlik ilan edilebilir

Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nosatıy, Ukrayna'daki çatışmaların Moldova sınırlarına yönelmesi durumunda seferberlik ilan edilebileceğini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 19.10.2022
Moldova: Ukrayna'daki çatışmalar sınırlarımıza doğru yönelirse seferberlik ilan edilebilir

Kişinev

Nosatıy, "TVR Moldova" televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya yönelik fırlatılan bazı Rus füzelerinin Moldova toprakları üzerinden geçtiğine dikkati çeken Nosatıy, bunun bir daha yaşanıp yaşanmayacağı konusunda garantinin olmadığını ve bu nedenle Batılı ortaklar, NATO ve Romanya'dan güvenlik konusunda destek talep ettiklerini dile getirdi.

Moldova'da seferberlik ilan edilip edilmeyeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Nosatıy, şunları kaydetti:

"Bu senaryonun gerçekleşmesi için Ukrayna'daki cephede ciddi değişikliklerin yaşanması gerekiyor. Örneğin, bu, çatışmalar sınırlarımıza doğru yönelirse, Ukrayna'dan ülkemize göç konusunda değişiklikler yaşanırsa veya savaş bölgesinde askeri birliklerin hareketlenmesini fark edersek gerçekleşir. Elbette, bu durumda tepki verebilmek için belirli önlemler almamız gerekecek."

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Rusya'nın, Moldova'nın egemenliğine ve güvenliğine müdahale etmesi durumunda gerekli önlemlerin alınacağını 17 Ekim'de bildirmişti.

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