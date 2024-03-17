Mısır ile AB stratejik ve kapsamlı ortaklık deklarasyonu imzaladı
Mısır ile Avrupa Birliği (AB) arasında, ilişki düzeyinin stratejik ve kapsamlı ortaklığa yükseltilmesi deklarasyonu imzalandı.
Kahire
Mısır resmi haber ajansı MENA’nın haberine göre, başkent Kahire’de başlayan Mısır-AB zirvesinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Mısır ile AB ilişkilerinin düzeyini “stratejik ve kapsamlı ortaklığa” yükseltmek amacıyla ortak deklarasyonu imzaladığı belirtildi.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahire’de gerçekleşen zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yanı sıra, AB Dönem Başkanı Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides katıldı.
Cumhurbaşkanı Sisi, davetlilerin her biriyle ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirerek, Mısır ile AB arasındaki ilişkilerin “stratejik ve kapsamlı ortaklık” düzeyine yükseltilmesini memnuniyetle karşıladı ve birçok alanda iş birliğinin artırılması konusunu görüştü.
Gazze'deki savaş da gündeme geldi
Sisi, ayrıca davetlilerle, İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü savaş başta olmak üzere, bölgesel durumları da ele aldı.
Gazze Şeridi’ne insani yardımın girişinin sağlanması ve savaşın derhal sona erdirilmesinin gerekliliğine vurgu yapan Sisi, İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine saldırmaması gerektiğini dile getirerek, aksi takdirde bunun tüm bölgeyi derinden etkileyecek sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.
Mısır ile AB arasında imzalanan anlaşmaların değeri 2020'den 2023'e kadar olan dönemde 12,8 milyar doları buldu.
İtalya: AB ile Mısır anlaşması, göç akışıyla başa çıkmanın en iyi yoludur
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Mısır'a 7,4 milyar avroluk finansman öngören mutabakat zaptını imzaladığı törene katılan Avrupalı liderler arasında yer aldı.
Giorgia Meloni, burada yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın gerçekleşmesinde İtalya olarak oynadıkları rolden gururlu olduklarını ifade ederek, "AB ile yapılan bu anlaşma, göç akınlarıyla mücadele etmenin en iyi yoludur. Mısır'ın bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz." dedi.
Başbakan Meloni, ayrıca İtalya olarak öne sürdükleri Afrika'ya dair kalkınma hamlelerini içeren "Mattei Planı" aracılığıyla göçte menşe ve geçiş konumundaki devletlere yatırımlar ve teşvikler yoluyla insan tacirleriyle başa çıkmaları konusunda yardımcı olmayı arzuladıklarını kaydetti.
Meloni, "İnsan tacirleriyle mücadele için uluslararası bir ittifak kurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Bölge ülkeleri olarak karşılaşılabilecek ortak zorluklar arasında gıda, su ve enerji güvenliği, kalkınma ve göçün yer aldığını dile getiren Meloni, "Bu girişim, Akdeniz'in iki yakası arasında yeni bir yapısal işbirliği yöntemini güçlendirme ve teşvik etme isteğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.
Giorgia Meloni, Gazze'deki durumun endişelerinin başında geldiğini belirterek, "Ateşkes sağlanmalı. Yardım için insani koridorlar garanti altına alınmalı ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.