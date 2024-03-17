Dolar
32.10
Euro
34.98
Altın
2,155.99
ETH/USDT
3,638.30
BTC/USDT
68,367.00
BIST 100
8,828.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mısır ile AB stratejik ve kapsamlı ortaklık deklarasyonu imzaladı

Mısır ile Avrupa Birliği (AB) arasında, ilişki düzeyinin stratejik ve kapsamlı ortaklığa yükseltilmesi deklarasyonu imzalandı.

İbrahim Khazen, Esat Fırat  | 17.03.2024 - Güncelleme : 17.03.2024
Mısır ile AB stratejik ve kapsamlı ortaklık deklarasyonu imzaladı

Kahire

Mısır resmi haber ajansı MENA’nın haberine göre, başkent Kahire’de başlayan Mısır-AB zirvesinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Mısır ile AB ilişkilerinin düzeyini “stratejik ve kapsamlı ortaklığa” yükseltmek amacıyla ortak deklarasyonu imzaladığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahire’de gerçekleşen zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yanı sıra, AB Dönem Başkanı Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides katıldı.

Cumhurbaşkanı Sisi, davetlilerin her biriyle ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirerek, Mısır ile AB arasındaki ilişkilerin “stratejik ve kapsamlı ortaklık” düzeyine yükseltilmesini memnuniyetle karşıladı ve birçok alanda iş birliğinin artırılması konusunu görüştü.

Gazze'deki savaş da gündeme geldi

Sisi, ayrıca davetlilerle, İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü savaş başta olmak üzere, bölgesel durumları da ele aldı.

Gazze Şeridi’ne insani yardımın girişinin sağlanması ve savaşın derhal sona erdirilmesinin gerekliliğine vurgu yapan Sisi, İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine saldırmaması gerektiğini dile getirerek, aksi takdirde bunun tüm bölgeyi derinden etkileyecek sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

Mısır ile AB arasında imzalanan anlaşmaların değeri 2020'den 2023'e kadar olan dönemde 12,8 milyar doları buldu.

İtalya: AB ile Mısır anlaşması, göç akışıyla başa çıkmanın en iyi yoludur

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Mısır'a 7,4 milyar avroluk finansman öngören mutabakat zaptını imzaladığı törene katılan Avrupalı liderler arasında yer aldı.

Giorgia Meloni, burada yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın gerçekleşmesinde İtalya olarak oynadıkları rolden gururlu olduklarını ifade ederek, "AB ile yapılan bu anlaşma, göç akınlarıyla mücadele etmenin en iyi yoludur. Mısır'ın bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz." dedi.

Başbakan Meloni, ayrıca İtalya olarak öne sürdükleri Afrika'ya dair kalkınma hamlelerini içeren "Mattei Planı" aracılığıyla göçte menşe ve geçiş konumundaki devletlere yatırımlar ve teşvikler yoluyla insan tacirleriyle başa çıkmaları konusunda yardımcı olmayı arzuladıklarını kaydetti.

Meloni, "İnsan tacirleriyle mücadele için uluslararası bir ittifak kurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bölge ülkeleri olarak karşılaşılabilecek ortak zorluklar arasında gıda, su ve enerji güvenliği, kalkınma ve göçün yer aldığını dile getiren Meloni, "Bu girişim, Akdeniz'in iki yakası arasında yeni bir yapısal işbirliği yöntemini güçlendirme ve teşvik etme isteğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Giorgia Meloni, Gazze'deki durumun endişelerinin başında geldiğini belirterek, "Ateşkes sağlanmalı. Yardım için insani koridorlar garanti altına alınmalı ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Başkan adayı Kurum: Metro hattını 5 yılda 2 katına çıkaracağız, 650 kilometreye ulaştıracağız
Bakan Uraloğlu: İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 177 milyar lira yatırım gerçekleştirdik
Şişli'de İsrail'e destek veren küresel firmalara ''tabut''lu protesto
İHH, Balkanlar'da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek oldu
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 120'nci gününde

Benzer haberler

Hollanda'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen çocuklar anısına binlerce ayakkabı sergilendi

Hollanda'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen çocuklar anısına binlerce ayakkabı sergilendi

Mısır ile AB stratejik ve kapsamlı ortaklık deklarasyonu imzaladı

İsrail Cumhurbaşkanı, "Gazze'deki esirler getirilmeden zafer kazanmış olmayacaklarını" söyledi

Şişli'de İsrail'e destek veren küresel firmalara ''tabut''lu protesto

Şişli'de İsrail'e destek veren küresel firmalara ''tabut''lu protesto
Ürdün 3 ülkenin katılımıyla Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirdi

Ürdün 3 ülkenin katılımıyla Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirdi
İsrail'in 163 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 645'e yükseldi

İsrail'in 163 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 645'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet