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Dünya

İsveç'te polis, KTH Üniversitesindeki Filistin’e destek gösterisine müdahale etti

İsveç'in başkenti Stockholm'de polis, Filistin'e destek eylemi yapan Stockholm Kraliyet Enstitüsü (KTH) öğrencilerine müdahale ederek 30 öğrenciyi gözaltına aldı.

Atila Altuntaş  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
İsveç'te polis, KTH Üniversitesindeki Filistin’e destek gösterisine müdahale etti Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

KTH kampüsünde, öğrencilerin çadır kurarak sürdürdüğü barışçıl gösteri, polis tarafından dağıtıldı.

Sabah saatlerinde öğrencilerin alanı terk etmesi yönünde uyarı yapan polis, demokratik haklarını kullandıklarını belirten öğrencilere müdahale etti.

Birbirlerine sarılarak polise direnen 30 öğrenci, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Polisin kararına tepki gösteren bir grup öğrenci de İsveç Meclisinin önüne çadırlar kurarak polisin müdahalesini protesto etti.

Filistin’e destek vermek için ABD’nin Columbia Üniversitesinde başlayıp birçok ülkeye yayılan üniversite gösterilerine, KTH öğrencileri de 20 Mayıs'ta okulun kampüsünde başlattıkları eylemle katılmıştı.

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