Dolar
32.74
Euro
34.95
Altın
2,319.86
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,559.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor. Esbat Kapısı’ndan yayındayız. Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak.
logo
Dünya

ABD'nin Arizona eyaletinde polisin siyahi ve yerli nüfusa ayrımcılık yaptığı tespit edildi

Lejla Biogradlija  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
ABD'nin Arizona eyaletinde polisin siyahi ve yerli nüfusa ayrımcılık yaptığı tespit edildi

Washington

ABD Adalet Bakanlığı, Arizona eyaletindeki Phoenix Polis Departmanının, siyahi ve yerli nüfusa ayrımcılık yaptığı ve orantısız güç kullandığını tespit ederek, ülke anayasası ile federal yasalara aykırı davrandığını bildirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, ayrımcılık şikayetleri üzerine başlatılan 3 yıllık soruşturmanın ardından Phoenix polisinin, ABD Anayasası ve federal yasalara aykırı davrandığının belirlendiği kaydedildi.

Polis departmanı görevlilerinin yasaları uygularken siyahi, Hispanik ve Amerika yerlisi kökenli kişilere ayrımcılık yaptıkları belirtilen açıklamada, bu görevlilerin evsiz vatandaşları da hukuka aykırı şekilde gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Adalet Bakanlığının, Phoenix polisinin çocuklara karşı tavrından da "derin endişe" duyduğu vurgulandı.

Phoenix'te sivil haklar ve güvenliğin korunması için anlamlı reformlar üzerinde çalışıldığı da belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1024 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karne sevinci yaşayan yavrularımızı tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum
Edirne'de, Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı
D-8 Genel Sekreteri İmam, teşkilatın tarihinde İstanbul'daki zirvenin önemli olduğunu söyledi
Türkiye Diyanet Vakfınca Nijer'de yaklaşık 25 bin hisse kurban eti dağıtacak

Benzer haberler

ABD'nin Arizona eyaletinde polisin siyahi ve yerli nüfusa ayrımcılık yaptığı tespit edildi

ABD'nin Arizona eyaletinde polisin siyahi ve yerli nüfusa ayrımcılık yaptığı tespit edildi

Fitch, kasım seçimleri sonrasında ABD'nin borç yükünün artmasını bekliyor

Biden: "Hamas'a (anlaşma konusunda) baskı yapmaya devam edeceğiz"

ABD ile Ukrayna 10 yıllık savunma işbirliği anlaşması imzaladı

ABD ile Ukrayna 10 yıllık savunma işbirliği anlaşması imzaladı
ABD'de başkanlık seçimi anketlerinde Trump, az farkla Biden'ın önünde

ABD'de başkanlık seçimi anketlerinde Trump, az farkla Biden'ın önünde
Rusya: ABD'nin BMGK'de Filistin'e ilişkin bir belgeyi daha veto etmesi kanlı suç olacak

Rusya: ABD'nin BMGK'de Filistin'e ilişkin bir belgeyi daha veto etmesi kanlı suç olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet