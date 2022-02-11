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Dünya, Libya

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Macron ile Libya'yı görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile Libya'daki son gelişmeleri ele aldı.

Mahmut Geldi   | 11.02.2022
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Macron ile Libya'yı görüştü

İstanbul

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin, Brest kentinde düzenlenen One Ocean Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Fransa'da Macron ile bir araya geldiği belirtildi.

İkili görüşmede son yıllarda ekonomik, ticari ve askeri alanlarda ilerleme kaydeden Mısır ile Fransa arasındaki stratejik ilişkilerin ele alındığına işaret edilen açıklamada, Sisi ile Macron görüşmesinde Libya başta olmak üzere bölgesel konuların da konuşulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Sisi ile Macron'un, "Libya'da terörü bitirmenin yanı sıra tüm yabancı paralı askerlerin çıkarılması ile güven ve istikrarın geri gelmesi için ortak çabaları artırmada mutabık kaldığına" işaret edildi.

Açıklamada Macron'un, "Mısır'ın Libya'da ulusal kurumları koruma ve siyasi çözüm sürecine katkılarını takdir ettiği" vurgulandı.

Libya'daki son gelişmeler

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 24 Aralık 2021'de yapmaya karar verdiği devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri, hukuki sorunlar sebebiyle yapılamamıştı.

Ülkenin doğusundaki milletvekilleri ve batısındaki bazı siyasi aktörler, 24 Aralık tarihi itibarıyla Ulusal Birlik Hükümeti'nin görevinin sona erdiğini iddia ediyor.

Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta yaptığı oturumda eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmişti.

Tobruk kentinde gerçekleşen oturumda, doğudaki milletvekilleri hazır bulunurken Libya'nın batısındaki temsilcilerin çoğu katılmamıştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin Başağa’yı başbakan olarak seçmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilmişti.

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