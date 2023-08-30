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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı’nda konuşuyor.
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Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Kongre üyeleriyle bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Sisi, "Filistin halkının haklarını ve ilgili uluslararası kararlara uygun olarak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alan adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması için uluslararası çabaların artırılması gerekiyor." dedi.

Ekrem Biçeroğlu  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Kongre üyeleriyle bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

İstanbul

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Kongre üyelerinden oluşan bir heyetle bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Kongresi'ndeki Demokrat ve Cumhuriyetçilerden oluşan üst düzey bir heyetle başkent Kahire'de bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı ile ABD Kongre üyeleri, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

İki ülke yetkilileri, Rusya-Ukrayna krizi ve bunun ekonomik yansımaları ile Sudan, Libya, Suriye krizleri ile Filistin meselesindeki gelişmelerin de aralarında bulunduğu çok sayıda dosyayı masaya yatırdı.

Görüşmede taraflar, devletlerin birliğini, toprak bütünlüğünü ve halklarını koruyacak şekilde kriz yaşanan devletler için siyasi çözümlerin hızlandırılmasının önemi üzerinde mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Sisi, görüşmede, "Filistin halkının haklarını ve ilgili uluslararası kararlara uygun olarak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alan adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini" söyledi.

Açıklamada, Amerikan heyetinin Kahire ziyaretinin ne kadar süreceği hakkında bilgi verilmedi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez ile ABD Senato Üyesi Lindsey Graham'ın da yer aldığı heyetle yapılan görüşmede Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de hazır bulundu.

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