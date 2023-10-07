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Dünya

Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Salih Okuroğlu  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem

Meksiko

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Oaxaca eyaletine bağlı Cuauhtemoc bölgesi yakınları olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 108 kilometre derinlikte meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Öte yandan, eyaletin başkenti Oaxaca de Juarez'de deprem güçlü şekilde hissedildi.

Deprem sırasında amfi tiyatroda performans gösteren bir grup sahneden indirildi.

Oaxaca Valisi Salomon Jara Cruz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, halka sakin kalmaları çağrısında bulunarak, yetkililerin eyalet genelinde depremin etkilerini kontrol ettiğini bildirdi.

Depremin başkent Meksiko'nun bir kısmında sismik alarmları tetiklediği, bunun sonucunda bazı kent sakinlerinin sokaklara çıktığını ancak çoğu bölgede sarsıntı hissedilmediği belirtildi.

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