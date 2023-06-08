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Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 6.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aykut Karadağ  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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