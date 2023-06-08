Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 6.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.