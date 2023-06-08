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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak, Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Örenli Mahallesi'nde konut inşaatı çalışmalarını inceleyecek, deprem sonrası kurulan geçici iş yerlerine ziyarette bulunacak. "Eğri Çayır Millet Bahçesi ve Toplu Açılış Töreni"ne katılacak Özhaseki, deprem bölgesi değerlendirme toplantısına iştirak edecek, Büyükkavak konteyner kentini ziyaret edecek, Kahta ilçesinde inceleme yapacak.

(Adıyaman/11.45-17.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Futbolda Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali'nde, Pendikspor ile Bodrumspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Manisa/20.00) 

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde, Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom, üçüncü maçta karşılaşacak.

(İzmir/20.00) 

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in final serisinde, Beykoz Belediyespor, ikinci maçta Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/15.30) 

4- İstanbul'da 10 Haziran'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılışı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) 

5- 2023 FIBA Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda, Polonya ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) 

6- Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Plaj Turu Finalleri, Konyaaltı Sahili'nde başlayacak.

(Antalya) 

7- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta, tek kadınlarda yarı final maçları yapılacak.

(Paris) 

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